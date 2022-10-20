Луганск, 20 октября, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Киевские войска обстреляли с применением РСЗО HIMARS город Лисичанск Луганской Народной Республики. Об этом 20 октября сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

pentagon.mil РСЗО HIMARS

Удар зафиксирован в 4:30, всего боевики выпустили по Лисичанску две ракеты с помощью реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства.

«Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», — добавили в представительстве.