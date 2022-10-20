Гвадалахара, Мексика, 20 октября, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над представительницей Хорватии Донной Векич во втором круге турнира в Гвадалахаре (Мексика). Встреча продлилась 1 час 37 минут и завершилась со счётом 6:4, 7:5.

(сс) Tatiana Вероника Кудерметова

Кудерметова девять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы пять эйсов, четыре ошибки на подаче и один брейк.

В третьем круге турнира Кудерметова сыграет с представительницей Латвии Еленой Остапенко.