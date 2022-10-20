Лондон, , 08:59 — REGNUM Звезда южнокорейского сериала «Игра в кальмара» Ли Джон Джэ стал лауреатом Почётной награды VII Лондонского фестиваля азиатских фильмов (LEAFF Honorary Award), сообщает KBS.

Ли Джон Джэ в роли Сон Ки Хуна Кадр из мини-сериала «Игра в кальмара»

Данное решение жюри фестиваля приняли единогласно.

Награда, которая вручается за вклад в развитие азиатского кино, является очередным подтверждением таланта Ли Джон Джэ, который он продемонстрировал в качестве режиссёра и исполнителя главной роли в фильме «Охота».

Актриса Ли Чжон Ын удостоена награды за роль в фильме «Дань уважения» (Hommage) режиссёра Син Су Вон. Награду «Восходящая звезда», которую присуждают молодым актёрам, получил Лим Си Ван, снявшийся в фильме «Чрезвычайная ситуация».

Лондонский фестиваль азиатских фильмов проходит с 19 по 30 октября. В рамках мероприятия будут показаны около 50 фильмов, снятых в странах Азии, в том числе, 11 южнокорейских.

Читайте также: Звезда «Игры в кальмара» получил роль в сериале по «Звёздным войнам»