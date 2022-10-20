Днепропетровск, Украина, 20 октября, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Промышленное предприятие и объект энергетической инфраструктуры попали под удар в Криворожском районе Днепропетровской области, сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

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«Нервная ночь в Криворожском районе. ВС России нанесли удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры. Есть серьезные разрушения. Работают все службы. Предварительно, люди не пострадали», — написал он в телеграм-канале.

Напомним, ранее, 18 октября, энергетическая инфраструктура Днепропетровской области также оказалась под обстрелом.

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