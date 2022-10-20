Каховка, Херсонская область, 20 октября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. С использованием морских мин могут осуществить атаку Каховской ГЭС вооружённые формирования киевского террористического режима. Об этом 20 октября заявил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

navylive.dodlive.mil Морская мина

По словам Леонтьева, которые приводит РИА Новости, возможность такого развития событий — это достоверная информация, а не преувеличение.

«Эта информация была и раньше, а сейчас это вполне вероятно, особенно с учетом того, что течение усилилось из-за увеличения потока воды, сброс воды осуществляется, поэтому, конечно, риск (использования морских мин. — Прим. ред.) существует», — сказал он.

Также глава администрации Каховского района отметил, что информация о возможности использования боевиками ВСУ морских мин для того, чтобы запустить их по Днепру в сторону Каховской ГЭС для подрыва её плотины, появлялась ещё в марте–апреле 2022 года.

«Мы контролируем ситуацию в городе и окрестностях. Охрана и оборона стратегических объектов усилена», — добавил Леонтьев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что удар по объекту энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области, захваченной киевскими нацистами, был нанесён в ночь на 20 октября Вооружёнными силами (ВС) РФ.