Брюссель, 20 октября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. В сентябре потребительская инфляция в Еврозоне вплотную подошла к двузначной величине, что станет серьезным аргументом для Европейского центрального банка в пользу дальнейшего повышения процентных ставок.

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Статистическая служба Европейского союза Eurostat сообщила, что потребительские цены в 19 странах еврозоны выросли на 1,2% в месячном исчислении и составили 9,9% в годовом исчислении, немного не достигнув спрогнозированного уровня в 10%.

Рост цен на энергоносители составил 4,19 процентных пункта от общего показателя за год, продукты питания добавили еще 2,47 пункта, а сектор услуг — 1,80 пункта.

Без учета волатильных цен на продукты питания и энергию, цены выросли на 0,9% за месяц и на 6,0% в годовом исчислении.

Еще более узкий показатель, исключающий энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак, показал рост цен на 1,0% в месячном исчислении, что составляет 4,8% в годовом исчислении.