Кишинёв, 20 октября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Правительство Молдавии через госкомпанию «Энергоком» дало российского молдавскому предприятию «Молдовагаз» кредит на оплату газа из РФ под залог газотранспортной системы республики. Об этом 19 октября заявила на телеканале Jurnal TV премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица.

Facebook.com/NataliaGavrilitaMF Наталья Гаврилица

Она сообщила, что кредит выдан под 21,5%. Его нужно будет вернуть до 1 мая 2023 года. Поскольку в стране действует режим чрезвычайной ситуации, то сделка не нуждается в одобрении совета директоров.

«Если нас отключат от природного газа, должно быть ясно, что это произошло по политическим, а не коммерческим причинам, и мы подадим в суд. В то же время, если этот кредит не будет погашен до 1 мая 2023 года, мы получим контроль над газотранспортной системой страны», — сказала Гаврилица.

Стоит отметить, что срок оплаты Газпрому за поставки газа в Молдавию истекает 20 октября. Компании «Молдовагаз» из-за того, что тарифы для населения и предприятий не учитывают реальных цен, не хватило для оплаты долга $54 млн. На эту сумму компании дали кредит.