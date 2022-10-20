Кривой Рог, Украина, 20 октября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Объект критической инфраструктуры в Кривом Роге оказался разрушен в результате удара беспилотника «Герань-2». Об этом 20 октября сообщили местные власти.

Иван Шилов ИА REGNUM БПЛА Герань 2

По данным киевских СМИ, ночью по объектам в Днепропетровской и Николаевской областях наносились удары дронов-камикадзе «Герань-2».

В Кривом Роге, как рассказали местные власти, удар пришёлся по объекту энергетической инфраструктуры.