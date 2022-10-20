Херсон, , 08:53 — REGNUM Киевские боевики могут атаковать Каховскую гидроэлектростанцию морскими минами. Об этом заявил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

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«Эта информация была и раньше, а сейчас это вполне вероятно, особенно с учётом того, что течение усилилось из-за увеличения потока воды, сброс воды осуществляется, поэтому, конечно, риск существует», — уточнил в беседе с РИА Новости Леонтьев.

Глава администрации напомнил, что похожие сведения поступали и весной — предполагалось, что ВСУ может запустить по течению Днепра морские мины, которые подорвут плотины, как только окажутся у Каховской ГЭС.

«Мы контролируем ситуацию в городе и окрестностях. Охрана и оборона стратегических объектов усилена», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что вооружённые формирования киевского режима продолжают наносить ракетно-артиллерийские удары по шлюзам Каховской ГЭС с целью вызвать затопление территорий региона.

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Он подчеркнул, что в случае прорыва вода большим потоком пойдёт в нижнюю часть Днепра. По его словам, уже чётко рассчитаны населённые пункты, куда эта вода придёт и доставит неудобства.

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