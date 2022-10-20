Уфа, , 08:54 — REGNUM Пожар в производственном здании ликвидировали в башкирском городе Благовещенск. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

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Сообщается, что рано утром спасатели г. Благовещенска получили информацию о пожаре в производственном здании по улице Кирова. По тревоге были подняты 32 огнеборца на 14 единицах техники.

Отмечается, что прибыв на место пожара они установили, что горит кровля одноэтажного отдельно стоящего производственного здания. Спасатели оперативно ликвидировали пожар на площади сто квадратных метров.

К счастью обошлось без пострадавших. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.