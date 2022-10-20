Новосибирск, 20 октября, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Остается надеяться, что экс-постпред США при НАТО Роберт Хантер, который призвал проявить должное уважение к русскому народу, был искренен в своих суждениях. Такое мнение ИА REGNUM высказал политолог из Новосибирска Сергей Бирюков.

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«Действительно, рефлексия многоопытного функционера, которую он может себе ныне позволить, приводит к очевидному для многих заключению о бесперспективности одностороннего идеологического и морально-психологического давления на страну-конкурента и потенциального партнёра в решении многих вопросов, — отметил Бирюков. — Всё более очевидно, что подобные действия приносят прямо противоположный ожидаемому результат: вместо односторонних уступок — внутренняя консолидация в стане противостоящей стороны, разрушение минимально необходимого доверия и неуправляемое нарастание конфронтации в отношениях между странами, последствия которых могут быть весьма тяжёлыми».

Ранее сообщалось, что бывший постпред США при НАТО Роберт Хантер в статье для Washington Post написал, что граждане России поддерживают президента Владимира Путина из-за негативного отношения Запада к ним и их стране, в то время как РФ заслуживает уважения.