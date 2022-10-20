Красноярск, , 08:50 — REGNUM В Красноярске вынесен приговор членам преступной группы, организовавшей канал незаконной миграции на территории Красноярского края. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, пятеро красноярцев занимались незаконной легализацией выходцев из стран Туркестана на территории края. В ходе обысков у фигурантов были найдены более 80 поддельных печатей подразделений по вопросам миграции МВД, нотариальных контор, ЗАГСов и так далее.

«Обнаружены средства для изготовления штампов и печатей, свыше 100 незаполненных бланков миграционных карт и уведомлений о постановке на миграционный учет, около 200 фиктивных договоров о трудоустройстве иностранных граждан», — отметили в управлении.

Всего членам ОПГ удалось «поставить на миграционный учёт» более 250 человек. По итогам слушаний все участники группы были признаны виновными и приговорены к трём годам лишения свободы условно.

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