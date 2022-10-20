Нью-Йорк, США, 20 октября, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Слишком оптимистично смотреть на продление зерновой сделки не стоит. В части экспорта российского продовольствия и удобрений она даёт низкие результаты, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Un.org Дмитрий Полянский

Намерение Москвы продлевать зерновую сделку зависит от того, что Россия от этой сделки получит. Пока российская сторона получила «очень мало», отметил он.

«Я бы не был очень оптимистичным на данном этапе, потому что мы смотрим на практические результаты», — ответил Полянский журналистам на вопрос о ходе переговоров по сделке.

Договорённости по экспорту российского продовольствия и удобрений пока дают очень скромные практические результаты. Обещанные России вещи не исполняются, западные страны пренебрегают обещаниями. Совсем иначе выполняется та часть договорённостей, которая касается вывоза по Чёрному морю произведённого на территории б. УССР продовольствия, добавил дипломат.

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