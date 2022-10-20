Курган, , 08:49 — REGNUM В Кургане установлен максимальный тариф на поездки в общественном транспорте. Соответствующий документ департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области опубликован на сайте правительства Зауралья.

Автобус

Предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам Кургана с 1 января 2023 года останется прежним и составит 30 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кургане с января 2023 года стартует масштабная реформа с переходом общественного транспорта на регулируемый тариф.

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