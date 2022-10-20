Тегеран, 20 октября, 2022, 09:24 — ИА Регнум. 19 октября Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) ответил на вопросы о переговорах по снятию антииранских санкций. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

(сс) Dean Calma. IAEA Рафаэль Гросси

Отвечая на вопрос о переговорах по отмене санкций, глава МАГАТЭРафаэль Гросси заявил, что текущий переговорный процесс «зашёл в тупик»

Не ссылаясь на деятельность МАГАТЭ и Европейского союза в отношении обязательств по СВПД, он заявил, что наблюдательный совет ООН по ядерной программе не располагает ключевой информацией (о ядерной деятельности Ирана) из-за ограничений, введенных в последние месяцы на доступ к ядерным объектам Исламской Республики Иран.

Ранее пресс-секретарь Госдепартамента СШАНед Прайс признал, что Вашингтон сосредоточен не на ядерных переговорах, поскольку правительство США уделяет большее внимание поддержке бунтовщиков в Иране.

Заявив, что усилия по возобновлению ядерной сделки зашли в очередной тупик, он признал, что правительство США больше не сосредоточено на переговорах с Ираном.