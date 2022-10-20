Тбилиси, 20 октября, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Депутаты парламента от правящей партии «Грузинская мечта» высказали своё недовольство законодательными рекомендациями ЕС, сообщает 19 октября грузинский телеканал «Рустави 2».

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

Некоторое время назад парламентом в первом чтении была принята поправка в закон о прокуратуре, согласно которой генеральный прокурор Грузии должен избираться квалифицированным большинством в три пятых голосов депутатов. Члены «Грузинской мечты» подвергли данное требование Европейского союза весьма жёсткой критике. По их словам, ни в одной стране ЕС, за исключением Венгрии, таких требований к избранию генерального прокурора нет. Тем самым, считают, депутаты ЕС изначально ставит Грузию в неравное положение.

В свою очередь, оппозиция обвинила «Грузинскую мечту» в лицемерии, так как именно фракция правящей партии и выдвинула этот законопроект, а теперь подвергает его критике.

Напомним, что Грузия, претендующая на получение статуса кандидата на вступление в ЕС, обязалась выполнить условия Евросоюза из 12 пунктов.