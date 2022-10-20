Оттава, , 08:48 — REGNUM Канада усилит помочь своим производственным предприятиям в развитии экологически чистых технологий, после того как в США приняли закон о снижении инфляции (IRA), предполагающим введение мер по стимулированию потребителей и бизнеса для сокращения выбросов углерода. Об этом заявила журналистам министр финансов Христя Фриланд в провинции Онтарио, где она провела встречу с производителями автомобильных запчастей.

Христя Фриланд Koch

По словам главы минфина, американский законодательный акт грозит «множеством различных последствий» для Канады, и Оттава должна «отреагировать». Фриланд пообещала, что общественность увидит первые результаты работы правительства уже в осеннем экономическом отчете.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне глава Белого дома Джо Байден на два года освободил от тарифов на ввоз солнечных панелей несколько стран Юго-Восточной Азии, используя закон об оборонном производстве.

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