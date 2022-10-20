Хабаровск, , 08:46 — REGNUM В Хабаровске 20 октября во исполнение указов президента РФ Владимира Путина начал работу оперативный штаб, возглавил его губернатор Михаил Дегтярёв, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

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В состав созданного оперштаба вошли президиум регионального правительства, руководство администрации губернатора, главы ключевых муниципалитетов и силовой блок.

Согласно указа президента РФ, Хабаровский край входит в перечень тех регионов, где вводится уровень базовой готовности.⠀

По словам губернатора, продолжается работа по освобождению от платы за детские сады семей военнослужащих, обеспечению школьников бесплатным питанием.

«Принято одно из важнейших решений — предоставлять мобилизованным гражданам единовременную выплату в размере 150 тыс. рублей из краевого бюджета. Все мобилизованные, добровольцы, военнослужащие именных подразделений получат термобелье, тёплые резиновые сапоги и аптечки с препаратами от «Дальхимфарма».

Мной подписано распоряжение о приобретении оборудования, мебели, предметов быта и машин повышенной проходимости в учебные центры для мобилизованных.

Также необходимо усилить контроль на транспорте, объектах энергетики, в школах, детских садах, больницах, в судах, а также местах дислокации мобилизованных и в военкоматах. Мы не должны допустить никаких инцидентов. Хабаровский край обязан сделать всё, чтобы наши воины были обеспечены всем необходимым, а их семьи были в безопасности», — сказал Михаил Дегтярёв.

Как сообщало ИА REGNUM, все мобилизованные приморцы получат единовременную выплату в размере 150 тыс. рублей.