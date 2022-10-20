Мирный, Якутия, 20 октября 2022, 08:49 — REGNUM С родителей девятилетнего мальчика в городе Мирный в Якутии взыскали 1,2 млн рублей после того, как их сын столкнул своего ровесника с высоты. Суд обязал их выплатить компенсацию морального вреда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.
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Один из мальчиков умышленно столкнул другого, и здоровью школьника был нанесён тяжкий вред. Его семья и он сам испытали физические и нравственные страдания, пришёл к выводу суд.
С иском в инстанцию обращалась прокуратура в связи с невозможностью привлечь несовершеннолетнего к уголовной ответственности.
Как сообщало ИА REGNUM, петербургский школьник попал в больницу после того как поссорился с одноклассником в школе Невского района Северной столицы, следователи начали проверку.