Днепропетровск, Украина, 20 октября, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Удар по объекту энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области, захваченной киевскими нацистами, был нанесён в ночь на 20 октября Вооружёнными силами (ВС) РФ. Об этом сообщил глава так называемой администрации региона, лояльной режиму Киева, Валентин Резниченко в своём телеграм-канале.

Function.mil.ru Удар

«(ВС России) нанесли удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры. Есть серьёзные разрушения», — написал он в своём сообщении.

Также Резниченко указал, что на месте происшествия работают экстренные службы, и добавил, что в результате удара никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что его ключевой задачей является обеспечение стабильности экономики и общественно-политической ситуации, а также выполнение социальных обязательств.