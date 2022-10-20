Анкара, 20 октября, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Пролив Дарданеллы закрыт для движения судов из-за сильного тумана, передает турецкий гостелеканал TRT Haber.

Алексей Боголюбов. Дарданеллы. 1873

«Пролив Дарданеллы был закрыт для прохода транзитных судов в обоих направлениях из-за густого тумана. Туман, который усилился в регионе ближе к утру, вызвал ухудшение видимости на море», — передает телеканал.

Отмечается, что пролив закрыт для прохода транзитных судов в обоих направлениях.