Вашингтон, 20 октября, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Крупные СМИ представляют угрозу для американской демократии, считает больше половины граждан США, сообщает 19 октября The Hill.

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По данным нового опроса общественного мнения, проведенного совместно изданием The New York Times и Siena College, «серьезной угрозой демократии» СМИ считают 59% избирателей, 25% опрошенных назвали прессу «незначительной угрозой» и только 15% считают, что она не представляет никакой угрозы.

При этом если обратиться к тому, как к СМИ относятся представители тех или иный партий, окажется, что среди тех, кто в 2020 году поддерживал бывшего президента Дональда Трампа, СМИ считают угрозой 87%. Среди сторонников нынешнего главы Белого дома Джо Байдена таковых 33%.

В целом, 71% избирателей согласились с тем, что демократия находится под угрозой, и только 7% избирателей считают угрозу демократии главной проблемой этого промежуточного избирательного цикла.

Ежегодный опрос Gallup, также опубликованный на этой неделе, показал, что только 34% американцев верят в то, что крупные новостные агентства будут освещать текущие события «полностью, точно и честно», что лишь немного выше, чем в 2016 году, что является самым низким процентом, который когда-либо регистрировала социологическая компания.