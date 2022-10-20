Больше половины граждан США считают крупные СМИ угрозой демократии — опрос
Вашингтон, 20 октября, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Крупные СМИ представляют угрозу для американской демократии, считает больше половины граждан США, сообщает 19 октября The Hill.
По данным нового опроса общественного мнения, проведенного совместно изданием The New York Times и Siena College, «серьезной угрозой демократии» СМИ считают 59% избирателей, 25% опрошенных назвали прессу «незначительной угрозой» и только 15% считают, что она не представляет никакой угрозы.
При этом если обратиться к тому, как к СМИ относятся представители тех или иный партий, окажется, что среди тех, кто в 2020 году поддерживал бывшего президента Дональда Трампа, СМИ считают угрозой 87%. Среди сторонников нынешнего главы Белого дома Джо Байдена таковых 33%.
В целом, 71% избирателей согласились с тем, что демократия находится под угрозой, и только 7% избирателей считают угрозу демократии главной проблемой этого промежуточного избирательного цикла.
Ежегодный опрос Gallup, также опубликованный на этой неделе, показал, что только 34% американцев верят в то, что крупные новостные агентства будут освещать текущие события «полностью, точно и честно», что лишь немного выше, чем в 2016 году, что является самым низким процентом, который когда-либо регистрировала социологическая компания.