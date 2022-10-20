Донецк, 20 октября, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Попавшие в плен к боевикам ВСУ военные подвергаются пыткам, сообщил военнослужащий ДНР Владислав Егильницкий.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Пытали. И их любимое оружие было — это молоток. Они молотком очень сильно били по пальцам и применяли ток. В общем, ребята оттуда выходили еще более поникшими, побитыми и изувеченными», — приводит его слова РИА Новости.

Освобождённый из плена военнослужащий ЛНР Михаил Янко рассказал о тюрьме «Спортзал», где людям выдавали куски хлеба размером со спичечный коробок.

Вместо одеяла в холодное помещение кидали половую тряпку, добавил Егельницкий.

Ещё хуже, по их словам, в плену относились к гражданам России.