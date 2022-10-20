Сиэтл, США, , 08:45 — REGNUM «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

Владимир Тарасенко (сс) Michael Miller

В составе «Сент-Луиса» шайбы забросили форварды Джордан Кайру, Брэйден Шенн и защитник Джастин Фолк, оформивший дубль. Российский нападающий Владимир Тарасенко отдал три результативные передачи.

В составе «Сиэтла» точными бросками отметились защитники Уильям Борген, Адам Ларссон и форвард Райан Донато.

«Сент-Луис» одержал вторую победу подряд на старте сезона и набрал четыре очка в двух матчах. «Сиэтл» потерпел четвёртое поражение в пяти играх, на счету команды четыре очка.

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