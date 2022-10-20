Чебоксары, 20 октября, 2022, 08:45 — ИА Регнум. На оснащение приборами учёта вновь созданной «Диспетчерской службы теплоснабжения Чувашской Республики» направят более 66 млн рублей и установят критерии эффективности их использования. Соответствующий проект постановления разработал минстрой Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

https://minstroy.cap.ru Слайды, представленные в одном из докладов минстроя Чувашии

Проект постановления предполагает внесение поправок в правила предоставления субсидий из республиканского бюджета государственным унитарным предприятиям. Речь идёт об оснащении приборами учёта и контроля объектов теплоснабжения диспетчерской службы Чувашии, на что в 2022 году предусмотрено 66,3 млн рублей.

Также предлагается конкретизировать показатели эффективности использования бюджетных субсидий. В их числе — контроль за параметрами погодозависимой системы автоматического регулирования температуры в системе отопления, оптимизация отпуска тепловой энергии и экономия на природном газе.

«При оптимизации расхода газа на 1% экономия составит от 100 до 1000 м3 газа в месяц в зависимости от мощности котельной, как следствие — экономия газа на обслуживаемых Предприятием котельных», — отмечается в документе.

Также в числе контрольных параметров — организация удалённого мониторинга и контроля за аварийными ситуациями и реагирование на них в максимально короткие сроки, оптимизация работы дежурных операторов (уменьшение периодичности обхода объектов и т.д.), контроль технологических потерь, уменьшение потерь нагретого теплоносителя при прорывах в сетях, «снижение необходимости в ручном труде», повышение качества «ресурсов для населения и повышение уровня её лояльности».

Как сообщало ИА REGNUM , ранее власти Чувашии заявляли о создании единого республиканского автоматизированного диспетчерского центра теплоснабжения. На его организацию из регионального бюджета направлено 50 млн рублей. Диспетчеризацией планируется охватить 123 котельные.