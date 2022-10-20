Талдыкорган, Казахстан, , 08:44 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступает за плюрализм мнений, но призывает сограждан понимать, что некоторые заявления могут привести к негативным последствиям. Об этом он заявил 20 октября, выступая на встрече с общественностью новообразованной Жетысуской области.

Касым-Жомарт Токаев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Каждый гражданин должен осознавать ответственность за свои высказывания и действия. В первую очередь это касается публичных личностей, политиков, журналистов, блогеров», — сказал Токаев.

Он отметил, что власти будут противостоять радикализму, экстремизму и сепаратизму и жёстко пресекать попытки расколоть общество. Президент подчеркнул, что закон и порядок должны стоить на первом месте.

По мнению Токаева, в Казахстане нужно сохранить «главные ценности» — единство и стабильность.

Напомним, в Казахстане правозащитника, защищавшего права русских, Ермека Тайчибекова приговорили к 11 годам заключения строго режима, обвинив в «разжигании ненависти». Организатора «языковых патрулей», нападавшего на тех, кто говорил на русском, Куата Ахметова оштрафовали, а потом приговорили с пяти суткам ареста.

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