Сеул, , 08:46 — REGNUM По состоянию на третий квартал 2022 года в Южной Корее насчитывалось 3,7 млн голов крупного рогатого скота, что на 2,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу странны.

Курица (сс) barskefranck

Согласно опубликованным данным, рост показателя связан с увеличением количества ферм и ростом рыночных цен на говядину.

Поголовье цыплят-бройлеров выросло на 6,9%, до 89,4 млн голов, а кур-несушек — на 7,3%, до 75,8 млн. Поголовье уток увеличилось на 22,1%, до 9,19 млн голов, однако количество дойных коров, напротив, сократилось на 2,6%, до 389 тыс., а поголовье свиней — на 1,2%, до 11,3 млн.