Джакарта, , 08:43 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что правительство планирует прекратить экспорт олова, сообщает Kompas.

Джоко Видодо (сс) Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia

Президент заявил, что визит в PT Timah показывает серьезность намерений правительства в контексте добычи олова.

Однако глава государства подчеркнул, что подготовка и расчеты перед прекращением экспорта олова важны, чтобы ни одна сторона не пострадала.

«Есть надежда, что добавленной стоимости в стране будет все больше и больше и откроется как можно больше рабочих мест», — отметил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, Австралия продолжит обеспечивать военную подготовку армии Индонезии, а также будет и дальше участвовать в совместных учениях с индонезийскими силами.

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