Екатеринбург, 20 октября, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Природоохранная прокуратура направила иск в суд с требованием привлечь к ответственности арендаторов земли, на которой образовалась нелегальная свалка. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе свердловского отделения Российского экологического общества.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Свалку на территории парка «Кольцовский-2» общественники обнаружили летом. Туда свозили строительный мусор. Сейчас вопросом заинтересовалась прокуратура. Ведомство организовало проверку, в ходе которой выяснилось, что свалка действительно являются нелегальной.

Теперь Кировский районный суд Екатеринбурга рассмотрит иск прокуратуры об обязанности арендаторов очистить территорию от мусора.