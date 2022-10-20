Вашингтон, , 08:42 — REGNUM Большинство российских граждан поддерживает президента Владимира Путина из-за глубокой обиды на Запад, полагает бывший постпред США при НАТО Роберт Хантер. Своё мнение он изложил в письме, опубликованном 19 октября на сайте газеты The Washington Post.

Путин и доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

Хантер, представлявший США в НАТО в 1993–1998 годах, согласен с тем, что многие граждане России «находятся в состоянии глубокой обиды на Запад», который, как они считают, не позволят России снова стать великой державой.

«Чтобы понять, почему российское общественное мнение по большей части поддерживает Путина, нужно увидеть роль США и НАТО такой, какой она была в вопросе места России в Европе на протяжении 20 лет», — пояснил экс-постпред.

Так, за последние 20 лет США вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, развернули системы ПРО в Центральной Европе, поддержали желание киевского режима и Грузии присоединиться к НАТО. Недавние руководители США «забыли уроки Германии и Версальского договора 1919 года», полагает он.

«Мы должны продемонстрировать россиянам должное уважение и предоставить России достойное место в мире после войны на [территории б. УССР]», — подчеркнул Хантер.

От России при этом нужно требовать принятия необходимых ограничений и ответственности, чего она не делает сейчас. Отрицание этой реальности грозит по меньшей мере переходом новой холодной войны в постоянную фазу, добавил он.

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