Тегеран, , 08:49 — REGNUM Объем экспорта Ирана в Европейский союз (ЕС) вырос на 31 процент, говорится в отчете Евростата. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 19 октября.

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Евростат, статистическое управление Европейского союза, в своем последнем отчете объявил, что товарооборот между Ираном и Европейским союзом за первые восемь месяцев текущего года вырос на 28 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 3,4 миллиарда евро.

«Общий объем торговли между Ираном и 27 членами ЕС за первые восемь месяцев этого года составил 3,4 миллиарда евро», — отмечает источник.

В отчете также говорится: «Торговые обмены между Ираном и ЕС за указанный период увеличились на 28% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее».

Согласно приведённым данным, за первые восемь месяцев 2021 года объем торговли между двумя сторонами составил 2,64 миллиарда евро.