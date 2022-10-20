Тегеран, , 10:38 — REGNUM 19 октября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан раскритиковал Запад за применение санкций в отношении его страны, заявив, что эти меры направлены против простых людей и в основном наносят вред уязвимым группам. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хосейн Амир Абдоллахиан En.mfa.ir

В своем твите АмирАбдоллахиан заявил, что санкции нацелены на обычных людей и в основном наносят вред уязвимым слоям населения.

«Сегодня я услышал и воочию увидел мучительные страдания, которые испытывают дети-бабочки из-за бесчеловечных санкций. Санкции нацелены на обычных людей», — отметил иранский дипломат

Ранее Амир Абдоллахиан в сопровождении представителя министерства иностранных дел Насера Канани посетил специализированный медицинский центр для пациентов с БЭ (буллезный эпидермолиз) в Тегеране.

В ходе визита он отметил, что в Иране насчитывается более 1000 пациентов с БЭ, которые остро нуждаются в перевязочных материалах, однако такие страны, как Швеция, отказываются предоставить Исламской Республике какую-либо гуманитарную помощь.