Денвер, США, 20 октября, 2022, 08:38 — ИА Регнум. «Виннипег Джетс» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

DalStars9 Валерий Ничушкин

В составе «Виннипега» дубль оформил защитник Нил Пионк, ещё по шайбе забросили фоврарды Сэм Ганье и Коул Перфетти.

В составе «Колорадо» российский нападающий Валерий Ничушкин забил гол и отдал одну результативную передачу. Форвард Микко Рантанен сделал дубль.

«Виннипег» одержал вторую победу в сезоне и набрал четыре очка в трёх матчах. «Колорадо» потерпел второе поражение в сезоне, на счету команды пять очков.

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