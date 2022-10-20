Гол и передача Ничушкина не спасли «Колорадо» от поражения от «Виннипега»
Денвер, США, 20 октября, 2022, 08:38 — ИА Регнум. «Виннипег Джетс» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.
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Валерий Ничушкин
В составе «Виннипега» дубль оформил защитник Нил Пионк, ещё по шайбе забросили фоврарды Сэм Ганье и Коул Перфетти.
В составе «Колорадо» российский нападающий Валерий Ничушкин забил гол и отдал одну результативную передачу. Форвард Микко Рантанен сделал дубль.
«Виннипег» одержал вторую победу в сезоне и набрал четыре очка в трёх матчах. «Колорадо» потерпел второе поражение в сезоне, на счету команды пять очков.
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