Тегеран, , 08:48 — REGNUM 19 октября министерство иностранных дел Ирана объявило о санкциях в отношении ряда британских юридических и физических лиц в ответ на их преднамеренные акты поддержки и провоцирования терроризма и насилия, а также нарушения прав человека. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Министерство иностранных дел решило использовать механизм санкций в соответствии с правовыми нормами и резолюциями, одобренными иранскими властями, в попытке ввести запреты в отношении физических и юридических лиц Великобритании, в том числе тех, кто принимал участие в беспорядках, насилии и террористических актах против иранской нации.

«Исламская Республика Иран напоминает Великобритании о необходимости соблюдать свои международные обязательства в отношении борьбы с терроризмом для предотвращения распространения ненависти. Поэтому отказ британского правительства прекратить поддержку этих действий равносилен нарушению международного права», — говорится в сообщении.

Под санкции попали британский национальный центр кибербезопасности, Штаб-квартира правительственной связи (GCHQ), Volant Media UK Ltd, Global Media Group, DMA Media, персидская телекомпания BBC.

Лицами, подпадающими под санкции Ирана, являются государственный министр безопасности Соединенного Королевства Том Тугендхат, коммодор королевского флота Дон Маккиннон, председатель парламентской партии «Друзья Израиля» Стив Маккейб, член парламента Стивен Крэбб, член Палаты лордов Стюарт Полак, законодатели Боб Блэкман и Тереза Силльерс, политик Антея Макинтайр и генерал Марк Карлтон-Смит.

В соответствии с санкциями британским гражданам, против которых направлены ограничения, будет отказано в визе для въезда в Иран. Их активы также будут конфискованы Исламской Республикой.