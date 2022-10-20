Детройт, США, 20 октября, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Компания Hyundai Motor, ведущий корейский автопроизводитель, расследует нарушения, связанные с использованием детского труда в своей цепочке поставок в США, и планирует «разорвать связи» с поставщиками Hyundai в Алабаме, которые, как выяснилось, использовали труд несовершеннолетних работников, сообщил агентству Reuters директор по производственным вопросам компании Хосе Муньос.

Michael Hyundai

Еще в июле 2022 года Reuters провело расследование, в ходе которого выяснилось, что на заводе по штамповке металла SMART Alabama, находящемся под управлением Hyundai, в Люверне, штат Алабама, работали дети, включая 12-летнего подростка.

После сообщения Reuters Департамент труда штата Алабама в координации с федеральными органами начал расследование деятельности SMART Alabama. Впоследствии власти расследовали факт использования детского труда на другом заводе регионального поставщика Hyundai — предприятии SL Alabama — и обнаружили там детей, самым младшим из которых было 13 лет.

В интервью Reuters 19 октября Муньос сказал, что Hyundai намерена «как можно скорее разорвать отношения» с двумя заводами-поставщиками в Алабаме, в отношении которых ведется проверка на предмет использования труда несовершеннолетних.

Кроме того, Муньос сообщил, что распорядился провести более широкое расследование в отношении всей сети поставщиков автозапчастей Hyundai в США на предмет потенциальных нарушений трудового законодательства.

По данным компании, флагманский американский сборочный завод Hyundai в Монтгомери стоимостью 1,8 млрд долларов произвел почти половину из 738 000 автомобилей, проданных автопроизводителем в США в 2021 году.

В заявлении, сделанном также 19 октября, компания SL Alabama сообщила, что предприняла «агрессивные шаги для исправления ситуации», как только узнала, что субподрядчик предоставил несовершеннолетних работников. Она расторгла договор с кадровой фирмой, взяла под свой прямой контроль процесс найма и наняла юридическую фирму для проведения аудита, говорится в заявлении компании.