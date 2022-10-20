Тегеран, 20 октября, 2022, 08:47 — ИА Регнум. 19 октября заместитель главы администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди в твиттере объявил, что президент Польши Анджей Дуда и президент Ирана Ибрагим Раиси призвали к активизации двусторонних связей. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Tasnim News Agency Ибрагим Раиси

«Несмотря на то, что ЕС поддерживает беспорядки в Иране, польский президент Дуда позвонил президенту Раиси для переговоров об укреплении двусторонних связей», — написал Джамшиди в своем твиттере.

Он отметил, что во время телефонного разговора Раиси и Дуда обсудили пути прекращения войны в Европе.

«Президент Ирана заверил польского коллегу, что Исламская Республика будет использовать свой потенциал, чтобы помочь положить конец сложившемуся кризису», — подчеркнул Джамшиди, выразив надежду на скорейшее урегулирование разногласий между киевским режимом и Россией.