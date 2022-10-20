Вильнюс, , 08:36 — REGNUM В настоящее время вопрос о признании «Чеченской Республики Ичкерия» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) якобы «временно оккупированной Россией» территорией не стоит на повестке дня во внешней политике Литвы. Об этом 20 октября заявила председатель литовского сейма (парламента — Прим. ред.) Виктория Чмилите-Нильсен в ходе его заседания.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

«Принцип самоопределения наций закреплен в международных документах, он действует, и мы его уважаем. Что касается этого конкретного вопроса, его в повестке внешней политике Литвы нет», — приводит её слова литовская газета «Обзор».

Как сообщало, 18 октября законодательный орган киевского террористического режима приняла резолюцию с признанием территории «Чеченской Республики Ичкерия» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) якобы «временно оккупированной Россией».