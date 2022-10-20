Тегеран, 20 октября, 2022, 09:35 — ИА Регнум. 19 октября в иранской столице стартовал 39-й Тегеранский международный фестиваль короткометражных фильмов (TISFF). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

(сс) geralt Кинофестиваль

Согласно официальному сайту TISFF, 39-й выпуск мероприятия пройдет с 19 по 24 октября. Событие будет посвящено концепции местного кинематографа и разнообразию жанров короткометражных фильмов в целом.

Короткометражные фильмы будут соревноваться в международной и национальной секциях в четырех категориях: художественная, документальная, анимационная и экспериментальная.

Тегеранский фестиваль впервые был проведен как кинофестиваль короткометражных и художественных любительских фильмов в Иране в начале 1970-х годов.

Согласно данным Mehr News, после Исламской революции в 1982 году на кинофестивале был проведен конкурс любительского кино. Затем он был разделен на национальную и международную секции