Москва, , 08:34 — REGNUM Настольные и компьютерные игры с нетрадиционными ценностями предложили отнести к рискам для психики ребёнка, сообщает 20 октября RT.

Игрушки Марина Каширская © ИА REGNUM

Уполномоченный по правам ребёнка в Татарии Ирина Волынец написала обращение на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Она рассказала о жалобах родителей на настольные и видеоигры, а также игрушки, где демонстрируются нетрадиционные отношения. Волынец уверена, что они оказывают влияние на неокрепшую психику ребёнка.

По её мнению, случаи, когда игры изображают или описывают нетрадиционные семейные ценности следует отнести к перечню рисков.