Тегеран, 20 октября, 2022, 08:44 — ИА Регнум. 19 октября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан объявил, что четыре учреждения и 15 иностранных должностных лиц, которые приложили руку к санкциям против Ирана, будут добавлены в черный список. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

En.mfa.ir Хосейн Амир Абдоллахиан

«Односторонние санкции превратились в современные инструменты нарушения прав человека», — заявил Амир Абдоллахиан во время своего визита в палату с пациентами, страдающими буллезным эпидермолизом (БЭ).

«Те, кто сыграл определенную роль во введении санкций, будут добавлены в список террористов министерством иностранных дел», — подчеркнул дипломат.

«Сегодня некоторые страны, которые сеют семена беспорядков и террора, проливают крокодиловы слезы после гибели иранской девочки», — отметил министр иностранных дел.

Далее глава МИД сообщил, что в Иране насчитывается 1300 больных буллезным эпидермиолизом, однако Швеция воздерживается от предоставления им специальных медицинских средств в то время, как западные страны вновь и вновь заявляют, что санкции не распространяются на пациентов.