Томск, 20 октября, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Проблемы нового микрорайона Томска «СуперВосток» вызваны отсутствием в городе градостроительной политики. По словам губернатора Томской области Владимира Мазура, в результате это привело к «социальному взрыву», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Телеграм-канал Владимира Мазура Губернатор Томской области Владимир Мазур

Ранее заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин поручил томскому прокурора инициировать приостановку строительства. По его словам, застройщик должен сначала построить объекты социальной инфраструктуры.

«Решать эти проблемы теперь придётся в ручном режиме. Конечно, по закону и по совести», — отметил глава региона.

По его мнению, чтобы не наступать на грабли, все новые стройки власти должны обсуждать с гражданами, в первую очередь, с жителями соседних микрорайонов. В частности, жители частного сектора по переулку Пришвина просят огородить стройки забором или деревьями.

«Ну разве это сложно для муниципалитета или застройщика? И общаться с людьми не сложно. Например, рассказать, что в новом микрорайоне появится новый проезд, о котором тут и не слышали», — отметил Владимир Мазур.

Руководитель субъекта заявил о необходимости прозрачной и проактивной градостроительной политики в городе, с жёстким соблюдением правил комплексной застройки. Он также попросил главу Российского союза строителей Владимира Яковлева помочь найти кандидата на должность главного архитектора Томска.