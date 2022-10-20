Санрайз, США, , 08:33 — REGNUM «Флорида Пантерз» одержала победу над «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

Сергей Бобровский Андрей Чудаев

В составе «Флориды» дубль оформил нападающий Картер Вераге, ещё по шайбе забросили Рудольф Балцерс и Джош Махура. Российский вратарь Сергей Бобровский отразил 31 бросок из 34-х.

В составе «Филадельфии» точными бросками отметились защитник Ник Силер и форварды Джеймс ван Римсдайк и Трэвис Конечны. Российский защитник Иван Проворов отдал одну результативную передачу.

«Флорида» одержала третью победу в сезоне и набрала шесть очков в четырёх матчах. «Филадельфия» потерпела первое поражение после трёх побед на старте сезона, на счету команды шесть очков.

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