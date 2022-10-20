Тегеран, , 08:43 — REGNUM 19 октября специальный посланник президента Ирана по делам Афганистана заявил, что Иран продолжит усилия по расширению взаимодействия со своими соседями и влиятельными странами с целью улучшения условий жизни и безопасности в Афганистане. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Флаги Афганистана (слева) и Ирана (справа) Https://www.irna.ir/

Хасан Каземи Коми написал в своем твиттере, что у состоялись конструктивные обсуждения на встрече с Мохаммадом Садеком Ханом, специальным посланником премьер-министра Пакистана по делам Афганистана.

По словам Каземи Коми, встреча была направлена на улучшение положения народа Афганистана, а также «стабилизационный процесс в национальном и региональном измерениях».

Он отметил, что продвижение регионального сотрудничества принесет положительные результаты, подчеркнув, что Иран продолжает свои усилия и взаимодействие по установлению стабильности, улучшению условий жизни людей и борьбе с терроризмом в Афганистане.

Тем временем Садек Хан провел отдельную встречу с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амир Абдоллахианом. На этой встрече иранский дипломат заявил, что реализация договоренностей Тегеранской встречи по Афганистану может обеспечить мир и стабильность в Кабуле и регионе в целом.