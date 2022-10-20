Уфа, , 08:35 — REGNUM Ключевыми задачами главы Башкирии Радия Хабирова является обеспечение стабильности экономики и общественно-политической ситуации, а также выполнение социальных обязательств. Об этом он заявил в интервью журналистам, сообщает пресс-служба администрации главы региона.

Глава Башкирии Радий Хабиров Дарья Драй © ИА REGNUM

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Хабиров добавил, что также важным является и обеспечение потребностей Вооружённых сил Российской Федерации.

Он напомнил, что из Башкирии в зону специальной военной операции отправились мобилизованные жители, республиканские батальоны, добровольцы.

«Мы поддерживаем их, помогаем родным и близким наших бойцов», — отметил Хабиров.

Глава региона напомнил, что после начала спецоперации в республике был создан штаб по обеспечению устойчивости социальной сферы и экономики, который до сих пор функционирует.

«Мы проводим его не так часто, потому что прошли основную волну санкционного давления. Состояние экономики Башкирии позволяет нам работать в плановом режиме», — отметил он.

Глава региона сообщил, что созданный новый республиканский штаб сосредоточится на решении вышеуказанных задач.

«В ближайшие дни проведём его заседание, рассмотрим первоочередные вопросы», — пояснил Хабиров, подчеркнув, что состояние экономики, социальной сферы Башкирии является стабильным.

«Мы выполняем все поставленные задачи. Поэтому спокойно и уверенно работаем дальше», — пояснил он.

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