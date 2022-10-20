Глава Башкирии назвал свои ключевые задачи
Уфа, 20 октября, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Ключевыми задачами главы Башкирии Радия Хабирова является обеспечение стабильности экономики и общественно-политической ситуации, а также выполнение социальных обязательств. Об этом он заявил в интервью журналистам, сообщает пресс-служба администрации главы региона.
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Хабиров добавил, что также важным является и обеспечение потребностей Вооружённых сил Российской Федерации.
Он напомнил, что из Башкирии в зону специальной военной операции отправились мобилизованные жители, республиканские батальоны, добровольцы.
«Мы поддерживаем их, помогаем родным и близким наших бойцов», — отметил Хабиров.
Глава региона напомнил, что после начала спецоперации в республике был создан штаб по обеспечению устойчивости социальной сферы и экономики, который до сих пор функционирует.
«Мы проводим его не так часто, потому что прошли основную волну санкционного давления. Состояние экономики Башкирии позволяет нам работать в плановом режиме», — отметил он.
Глава региона сообщил, что созданный новый республиканский штаб сосредоточится на решении вышеуказанных задач.
«В ближайшие дни проведём его заседание, рассмотрим первоочередные вопросы», — пояснил Хабиров, подчеркнув, что состояние экономики, социальной сферы Башкирии является стабильным.
«Мы выполняем все поставленные задачи. Поэтому спокойно и уверенно работаем дальше», — пояснил он.
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