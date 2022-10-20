Тегеран, , 08:43 — REGNUM 19 октября президент Исламской Республики Иран Ибрагим Раиси заявил, что современный мир нуждается в исламских учениях. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ибрагим Раиси Официальное интернет-представительство президента России

Раиси выступил с речью в послании Международному конгрессу стратегий расширения культуры Гадиров, отметив, что исламские принципы действительно могут решить проблемы современной эпохи.

«В такой ситуации, когда человечество по всему миру жаждет реальности из-за того, что в течение нескольких лет подвергалось нападкам СМИ, международный конгресс представляется подходящей возможностью показать блестящую культуру, корни которой уходят в учение Гадира (собрание мусульман для проповеди, произнесенной пророком Мухаммедом, чтобы представить имама Али в качестве своего преемника), а также священную книгу Нахджул Балага (наиболее известное собрание проповедей, писем и высказываний, приписываемых первому шиитскому имаму)», — говорится в сообщении.

Далее Раиси отметил, что конгресс является своего рода доброй традицией, которая может проложить путь к тщательному изучению моральных, философских, социальных, культурных и военных учений святого имама.

В Сари, столице провинции Мазандаран на севере Ирана, стартовал Международный конгресс по стратегиям расширения гадирской культуры и популяризации Нахджул Балаги, в присутствии иранской и иностранной аудитории, на котором обсуждались пути продвижения исламской культуры во всем мире.