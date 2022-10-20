Тегеран, 20 октября, 2022, 08:41 — ИА Регнум. 19 октября временный поверенный в делах Ирана в Великобритании Мехди Хоссейни Матин отреагировал на необоснованные претензии, выдвинутые против Ирана послом Германии в Лондоне, заявив, что берлинским чиновникам должно быть стыдно за их лицемерное поведение. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Хоссейни Матин написал в своем твиттере: «Германия с историей агрессии говорит о наказании цивилизованной нации!»

Он также отверг «необоснованные обвинения», сделанные немецким дипломатом по поводу сотрудничества в области вооружений между Россией и Ираном, отметив, что «законные международные отношения Ирана с другими странами не подлежат вмешательству».

Иранский дипломат отметил, что Берлину должно быть стыдно за свое поведение, пренебрегающее своими обязательствами по иранской ядерной сделке 2015 года, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

В последние недели были распространены некоторые неподтвержденные сообщения о сотрудничестве Ирана и России в области вооружений, которые неоднократно были опровергнуты иранскими властями.

Тегеран подчеркнул, что он придерживается активного нейтралитета в кризисе на территории бывш. УССР, призывая к урегулированию разногласий между Москвой и Киевом на основе политического решения.