Сеул, , 08:30 — REGNUM По состоянию на конец сентября 2022 года объём валютных депозитов в банках Южной Кореи составил $89,5 млрд, что на $1,23 млрд больше по сравнению с августом текущего года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, рост показателя обусловлен увеличением корпоративных сбережений.

Объём депозитов в долларах США увеличился на $2,36 млрд, до $77,3 млрд, однако в евро, напротив, сократились на $600 млн, до $4,14 млрд.

Общий объём депозитов юридических лиц вырос на $1,15 млрд, до $75,6 млрд, а физических лиц — на $80 млн, до $1369 млрд.

Банковский вклад (депозит) — это фиксированная денежная сумма, которую клиент передает на хранение банку и получает от этого доход в виде начисленных процентов.