Сеул, 20 октября, 2022, 08:30 — ИА Регнум. По состоянию на конец сентября 2022 года объём валютных депозитов в банках Южной Кореи составил $89,5 млрд, что на $1,23 млрд больше по сравнению с августом текущего года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, рост показателя обусловлен увеличением корпоративных сбережений.

Объём депозитов в долларах США увеличился на $2,36 млрд, до $77,3 млрд, однако в евро, напротив, сократились на $600 млн, до $4,14 млрд.

Общий объём депозитов юридических лиц вырос на $1,15 млрд, до $75,6 млрд, а физических лиц — на $80 млн, до $1369 млрд.

Банковский вклад (депозит) — это фиксированная денежная сумма, которую клиент передает на хранение банку и получает от этого доход в виде начисленных процентов.