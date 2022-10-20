Донецк, 20 октября, 2022, 08:28 — ИА Регнум. В результате ночного обстрела Киевского района Донецка со стороны карателей ВСУ ранена женщина, сообщил 20 октября мэр города Алексей Кулемзин.

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«В 23:57 (19 октября) в Киевском районе в результате прямого попадания в частный жилой дом ранена женщина 1966 года рождения», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые бандеровские формирования в ночь на 20 октября обстреляли Киевский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка.

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